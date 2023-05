El ex técnico de Universidad de Chile conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de la dupla de Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes serán desde el arranque frente al conjunto pirata.

Víctor Hugo Castañeda y titularidad de Darío Osorio y Lucas Assadi: "Me preocupa que estos muchachos tengan tantas responsabilidades"

Víctor Hugo Castañeda conversó con Bolavip Chile en la previa del partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2023.

Uno de los temas que abarcó ex técnico azul fue la dupla de Darío Osorio y Lucas Assadi ante los piratas, pues los jóvenes talentos de la U volverán a ser titulares en el equipo de Mauricio Pellegrino.



Castañeda argumentó que aguarda que ambos futbolistas comiencen a ser titulares de manera permanente, aunque también resaltó la falta de respaldo por parte de jugadores con más experiencia hacia las dos 'joyas' azules.

"Son dos tremendos proyectos de jugadores, yo siempre lo he reiterado. Espero que se consoliden. Luego, en algún momento, pareció que Osorio se consolidaba antes y no fue así. Ahora parece que Asaddi", comenzó diciendo el ex jugador azul.

"Me preocupa que estos muchachos tan jóvenes tengan responsabilidades tan grandes tan luego y no estando respaldados por jugadores grandes. Ojalá los respalden jugadores, jugadores de peso que les ayuden a encontrar el camino porque, como digo, son dos tremendos proyectos de jugadores", sumó.

El ex técnico azul abarcó varios temas en relación a la U | Foto: Photosport

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido se jugará este miércoles 10 de mayo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.