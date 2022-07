La teleserie de Hernán Galíndez en Universidad de Chile finalmente llegó a su fin, toda vez que el cuadro universitario anunciara hoy día en un comunicado que el portero seguiría su carrera en Ecuador y no ligado a los universitarios.

Durante semanas se habló de la inconformidad del portero ecuatoriano en los azules porque recibió -supuestamente- amenazas por parte de hinchas chilenos después de la deliberación de la FIFA por el caso Byron Castillo.

Ahora, en su despedida, Galíndez subió un posteo a sus redes sociales en donde asegura que privilegiará lo deportivo de cara al Mundial de Qatar 2022 con Ecuador y descartó de plano cualquier tipo de amenazas.

Galíndez pasó sin pena ni gloria por la U. | Foto: Agencia UNO

“Quiero aclarar públicamente que me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador, la que se me presenta a los 35 años de edad”, dice parte de su despedida.

La parte increíble para los hinchas azules, eso sí, llegó cuando el ahora ex portero azul desmintió de cuajo cualquier tipo de amenazas recibidas: “Por otro lado, debo aclarar también que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en Redes Sociales que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general”.

De esta manera, el portero de la selección ecuatoriana no seguirá en Universidad de Chile y exhibió sus motivos para hacerlo. Su estadía en la U fue extremadamente corta y se sigue cayendo el naipe que levantó Luis Roggiero en su momento. Ahora, seguramente, llegó el momento de Cristóbal Campos en la U bajo el alero de Diego López.