Universidad de Chile volvió a las victorias en el Campeonato Nacional, luego de derrotar por 1-0 a Unión Española en la fecha pendiente, la cual finalmente se llevó a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La gran figura del encuentro fue el arquero Cristóbal Campos, quien tuvo atajadas importantes para que el equipo comandado por el colombiano Santiago Escobar mantuviera el cero en su arco.

El ex arquero de fútbol y actual panelista de ESPN, Waldemar Méndez, analizó lo que fue la victoria de la U ante los Hispano, pero no quedó conforme por el nivel de juego mostrado por ambos equipos.

"El partido me pareció bajo. Hace tiempo no veía un partido tan bajo técnicamente, yo no sé si el viento, la cancha, pero no se podían dar un pase a dos metros de distancia. Los errores en los controles y pases me llamó mucho la atención", partió diciendo Méndez.

"La U ya venía con ese déficit de asociación, solo lo salva el resultado, un gol de pelota detenida, el otro gol de un error del arquero rival y la figura fue Campos, para mí eso es decidor", añadió el panelista de ESPNF360.

"En la U no aparece el juego, aparecen los goles, aparecen las figuras que es el arquero Campos (Cristóbal) y en las otras victorias había sido Galíndez (Hernán)", sentenció.

El Romántico Viajero ahora deberá visitar San Carlos de Apoquindo para enfrentar a Los Cruzados en un nuevo Clásico Universitario.