Waldemar Méndez, panelista de Radio Futuro, sigue sin entender la decisión que tomó Mauricio Pellegrino y Universidad de Chile de no contratar a Marcelo Díaz.

Cuando todos los hinchas de Universidad de Chile esperaban un retorno de Marcelo Díaz, el jugador de 36 años se cansó de esperar a la dirigencia de Azul Azul y terminó fichando en Audax Italiano, club donde actualmente ha destacado.

Y es que "Carepato" ha sido una de las grandes figuras del conjunto itálico, pese a la irregular campaña en el presente Campeonato Nacional, torneo en el cual el ex seleccionado nacional ha estado presente desde el arranque en cinco de los cinco cotejos disputados

El nivel de Díaz sigue llamando la atención de los hinchas nacionales | Foto: Agencia Uno

Fue en el programa radial Futuro Fútbol Club que Waldemar Méndez, ex guardameta, lanzó todos sus dardos hacia la polémica determinación que tomó el elenco universitario y Mauricio Pellegrino al no fichar al ex Racing Club de Avellaneda y Libertad de Paraguay.

"Yo sinceramente no entiendo porque Marcelo Díaz no llegó a la U. Estamos todos locos", aseguró el ex panelista de ESPN Chile

¿Cómo Marcelo Díaz con la calidad que tiene? La prestancia con la que juega, la calidad con la que juega, la visión de juego, la habilitación. Me puedes poner en la mesa que fisicamente puede bajar durante los 90 minutos o en la etapa del complemento, pero si me lo demuestras te lo puedo creer, pero no siempre todo se trata de ritmo", agregó.

"A mí me cuesta entenderlo y es un futbolista que bienvenido para el fútbol chileno y creo que le queda buen nivel competitivo uno o dos años más", sentenció el comentarista de fútbol.