Yonathan Andía: "Si no lo cobraron es por algo, no es penal"

Universidad de Chile obtuvo un importante triunfo como visitante contra Everton de Viña del Mar. Los azules ganaron por 2 a 1 y escalaron a la segunda posición de la tabla.

Yonathan Andía habló sobre lo que fue el encuentro. "Partido muy complicado, una cancha muy difícil, ellos son un equipo muy fuerte que viene trabajando hace tiempo con su técnico. Pero nosotros hicimos nuestro papel y gracias a dios nos pudimos llevar los tres puntos".

ver también Michael Clark celebra el gran momento azul

"Ellos pusieron muchos delanteros, se nos hizo difícil defender los centros, las pelotas pasadas, así que es un triunfo muy importante y esperamos ratificarlos el fin de semana contra Católica", continuó diciendo Andía.

La U está en la segunda posición con 21 puntos. (Photosport)

El lateral derecho también se refirió al polémico penal que no fue cobrado a favor de Everton de Viña del Mar. "Si no lo cobraron es por algo, no es penal".

Para cerrar, Andía comentó como llega el equipo para el clásico universitario. "Anímicamente nos sirve mucho para el clásico, vamos a trabajar de la mejor manera y esperar hacerlo bien. Estamos contentos porque vamos el fin de semana a buscar los tres puntos".