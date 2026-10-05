El Príncipe quedó fuera de la lista de citados para enfrentar como visitante a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile recibió una importante noticia en la previa de su visita a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Y es que el técnico Fernando Gago decidió que Charles Aránguiz no viajará al norte del país por lo que será baja para el duelo de este jueves en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Según informó Emisora Bullanguera, el Príncipe no será considerado por el entrenador argentino para el primer partido de la llave, por lo deberá realizar modificaciones en su formación titular, especialmente en el mediocampo.

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Charles Aranguiz es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano 6th turn, Copa de la Liga 2026.. Universidad de ChileÕs player Charles Aranguiz is pictured during the copa de la liga match for group D against Audax Italiano at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport

Gago dosifica a Charles Aránguiz

De acuerdo con la misma información, la decisión de dejar fuera a Aránguiz responde a una determinación de Gago para dosificar al experimentado volante, considerando la planificación de las próximas semanas.

La ausencia de Aránguiz se suma a las bajas ya confirmadas de Marcelo Morales, Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo y Agustín Arce, además de los lesionados Octavio Rivero y Lucas Barrera. De esta manera, Gago deberá echar mano a otras alternativas para conformar el mediocampo y el resto de su oncena.

Universidad de Chile volverá a tener un desafío importante el próximo 12 de octubre ante Ñublense, duelo clave en la lucha por el objetivo de seguir luchando por la Liga de Primera y por el Chile 2. Por ello, el cuerpo técnico optó por cuidar a Aránguiz y no arriesgarlo en el primer choque ante los ‘Pumas’.

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Así, la U afrontará el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Chile con una nueva baja y con la obligación de obtener un buen resultado que le permita dejar la llave encaminada a semifinales.