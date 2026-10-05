El entrenador Fernando Gago recibe esta gran doble noticia en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya tiene toda la mente puesta en lo que será su desafío dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final.

El conjunto ‘Laico’ deberá viajar al norte del país para enfrentar su primer duelo de esta llave, en el que espera dar el primer golpe en la serie y poder encaminarse a una clasificación a las semifinales de esta competencia.

Previo a este primer duelo, el entrenador Fernando Gago recibiría una importante doble noticia en la Universidad de Chile, en la que recuperaría a dos jugadores claves.

Las dos grandes noticias que recibe Gago en la U

Reinhart será opción en la U | Foto: Photosport

Para este duelo de ida ante Deportes Antofagasta, Fernando Gago podría contar con la presencia del defensor Nicolás Fernández y el volante Tobías Reinhart, quienes dejaron atrás sus problemas físicos y están OK para esta serie.

Así lo informó en las últimas horas el sitio ‘Emisora Bullanguera’, en la que indicaron que ambos jugadores ya están 100% recuperados y estarían disponibles para su duelo ante Deportes Antofagasta.

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De esta forma, el estratega argentino recibe buenas noticias para lo que será este partido de ida ante los ‘Pumas’, en la que aún se mantiene expectante a recuperaciones de otros jugadores como Fabián Hormazábal, Octavio Rivero y Lucas Barrera.

El duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se disputará el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.