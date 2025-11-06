Universidad de Chile nuevamente se metió en carrera por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América, toda vez que el cuadro azul derrotó a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura el día de ayer.

Si bien la U jugó un buen partido y marcó su superioridad ante el cuadro ruletero, la atención se terminó centrando en la continuidad de Gustavo Álvarez al mando de Universidad de Chile para la próxima temporada.

Ante los rumores que lo instalan más fuera que dentro de la U, Gustavo Álvarez no se hizo problemas y respondió las preguntas de la prensa tras el triunfo azul y dejó muy en claro su futuro en el corto plazo.

La U derrotó a Everton por 2-0. | Foto: Photosport

“Mantengo lo que dije siempre, a fin de año analizo los procesos. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle energía que la gente ahora se merece. Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante”, dijo

En esa línea, complementa diciendo que “En los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos. Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante, porque ahora no me lo permito”.

Así las cosas, Gustavo Álvarez solo piensa en el partido del fin de semana de Universidad de Chile y recién cuando concluya la temporada tomará la decisión de continuar o no al mando de los azules el próximo año.

En síntesis

Universidad de Chile ganó a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura y sigue en carrera por Chile 2 para Copa Libertadores.

El DT Gustavo Álvarez dijo que su futuro en la U para 2026 se definirá y analizará recién a fin de año (temporada).

Álvarez afirmó que pensar en otro destino antes de que termine el campeonato le quitaría energía a lo que la gente se merece.