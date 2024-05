Universidad de Chile firmó un nuevo triunfo en el día de ayer, donde en la ciudad de La Calera derrotó al conjunto local por 3-1 con un agónico gol de Federico Mateos que puso la calma en el cuadro azul.

Pese a que el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez ganó, no mostró su mejor versión y tuvo que improvisar en varios puestos, algo que se notó en el trámite del partido donde Unión La Calera, a ratos, hizo ver mal a la U.

“A la U le tomaron la mano en el tema del zaguero central derecho, en la medida que lo van a buscar. Le pasó con Iquique, con Cobresal, ayer e incluso con O’Higgins. En algunos terminó ganando, en otros no”, le advirtió Cristián Caamaño a Gustavo Álvarez en Deportes en Agricultura.

Álvarez ahora piensa en el clásico contra la UC. | Foto: Photosport

El periodista nacional asegura que “Cuando flaquea ese zaguero improvisado por la derecha que no es Zaldivia, sino que Ojeda, Cordero en su momento o Poblete anoche… cuando el técnico reconoce que estaban incómodos es porque no estaban en sus posiciones y tenían que tapar otras posiciones producto del retroceso”, sumó.

Caamaño explica, en parte, por qué jugadores como Israel Poblete no tuvieron una buena jornada ante los caleranos: “¿Por qué Poblete se ve mejor en el mediocampo? Porque es mediocampista, porque maneja mucho mejor la circulación de balón en los últimos 40 metros y no en la zona defensiva que es un pase de seguridad y no puede profundizar”, cerró.

Lo cierto es que la U se quedó con los tres puntos y ahora tendrá un desafío aún mayor cuando tenga que recibir a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario entre azules y cruzados.

Clásico Universitario, día y hora

La U hará de local en el Estadio Nacional ante la UC el próximo sábado 18 de mayo a las 5:30 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.