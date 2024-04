Ex técnico de Universidad de Chile resaltó la lectura que hizo Fernando Díaz del partido entre azules y coquimbanos.

En empate finalizó el duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido a un gol en el Estadio Nacional en encuentro correspondiente a la octava fecha del Campeonato de Primera División.

Tras el partido para tener voces expertas que explicasen el partido, BOLAVIP CHILE conversó con Víctor Hugo Castañeda, quien lo primero que destacó fue el accionar de Fernando Díaz, DT pirata, de quien dijo que tuvo una muy buena lectura del juego.

“Díaz lo lee bien, porque creo que los cambios funcionaron mucho mejor en Coquimbo que en la U“, fue la primera intervención del ex seleccionado nacional rumbo a Francia 1998.

Consultado sobre qué cree que le faltó a los azules, el es jugador dijo “creo que a la U le faltó ambición, se conformó rápido con el uno a cero y después se metió atrás, hizo venir a Coquimbo e intentó contragolpear, pero no lo consiguió. Tuvo una opción con balón detenido, pero no fue capaz de generar más”, afirmó.

Castañeda revela el momento en que la U perdió peso

El ex campeón con la U rescató a algunos jugadores del cuadro laico. “Quien más se mostró fue Maxi Guerrero. No se quedó pegado en la banda, intentó con callejones interiores, pero en el segundo se diluyeron, no aparecieron. Quizás, la salida de Marcelo Díaz los privó de tener a alguien que manejase el balón“, aseveró.

Maxi Guerrero, de lo más destacado para VH Castañeda (Photosport)

Finalmente, entregó el reconocimiento a los más destacados del conjunto pirata. “Por lo que significa para Coquimbo, la figura es Andrés Chávez. Los dos centrales estuvieron fuertes, Bruno Cabrera hace rato no jugaba por lesión y se vio bien”, concluyó VH Castañeda.