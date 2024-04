Un domingo especial vivió Marcelo Díaz en el empate a un gol ante Coquimbo Unido en el Estadio y que le permite a Universidad de Chile mantenerse en la cima del Campeonato Nacional de Primera División con 20 puntos.

La jornada comenzó de manera emotiva para el capitán de Universidad de Chile, ya que el plantel ingresó de la mano de niños diagnosticados con TEA y él lo hizo junto a sus hijos, entre ellos la pequeña Colomba. Una idea que los azules tomaron del Getafe de España siendo la primera vez que se lleva a cabo en el país algo similar.

Tras el partido, el Chelo tuvo palabras para este singular ingreso a la cancha. “Fue hermoso. Agradecer a la gente de la U y a quienes estuvieron en el estadio porque el recibimiento para los niños autistas ha sido increíblemente hermoso. Creemos que con este mensaje podemos generar mucha conciencia a nivel nacional dentro de nuestra sociedad donde tenemos que incluir a los niños”, comentó Díaz.

Añadió que “son parte nuestra, lo hemos dicho que la U somos todos y espero que este gran mensaje sirva para todos, para todos los deportistas y para la toda la sociedad, que debemos ser un país más justo”, aseveró el mediocampista.

Marcelo Díaz enciende las alarmas

Lo llamativo fue que tras volver del camarín para jugar el segundo tiempo, Marcelo Díaz no saltó a la cancha y en su lugar ingresó Federico Mateos y se pudo ver al 21 en el banco con una bolsa con hielo en la pierna. Tras el partido, el ex Racing tuvo palabras para el suceso.

“Salí contracturado. Me contracturé en el primer tiempo y para no arriesgar más de la cuenta y si no estoy al cien por ciento físicamente, es mejor que entre un compañero como lo hizo Fede. Somos un plantel y los egos debemos dejarlo de lado por el beneficio colectivo“, afirmó el volante.

Marcelo Díaz solo jugó el primer tiempo ante Coquimbo Unido (Photosport)

Díaz: “La sensación es…”

Sobre el empate ente los piratas, Marcelo no quedó tan decepcionado de la igualdad. “Positiva, porque seguimos arriba en la tabla, pero claramente queríamos ganar. Se nos escapan tres puntos, pero lo importante es saber que cuando no podemos ganar, no tenemos que perder y eso sucedió hoy, así es que nos deja tranquilos el resultado”, aseguró.

Sobre la misma añadió que “siempre vamos a querer ganar, pero debemos tener claro que enfrentamos a un gran rival, que se nos van a defender muy bien, nos van a querer atacar de contragolpe, nos van a hacer duelos muy intensos. Coquimbo vino a plantear su juego, pero creo que debimos cerrarlo antes. Pero esto es fútbol”, manifestó.

¿Cómo quedará la cancha del Estadio Nacional tras los recitales?

Ahora, el Estadio Nacional entra en receso deportivo ya que albergará cinco conciertos, tres de Karol G y dos de Los Bunkers, donde la mayor preocupación es cómo quedará el estado de la cancha. Díaz tuvo palabras al respecto.

“Ojalá que nos manden entradas para venir a ver los conciertos, ojalá que no dejen mal las canchas. Puede pasar que cuando hay conciertos quede la cagada en la cancha y es así”, cerró Díaz.