Pese a que su estadía en Universidad de Chile fue corta, Igor Lichnovsky es recordado con cariño por los hinchas de la U que lo piden en cada período de mercado, mal que mal, se dio el gusto de siendo defensa central, marcarle goles a Colo Colo y a Universidad Católica.

Vital en ese momento fue el entrenador Jorge Sampaoli, el que tuvo la visión de hacerlo debutar, algo que no olvida el actual jugador del América de México.

En conversación con ESPN, Lichnovsky recordó al casildense y entregó detalles del día que le tocó debutar profesionalmente.

Igor Lichnvosky recuerda su debut en la U y a Jorge Sampaoli

“Pasa que yo soy un agradecido de todas las personas que han estado en los momentos y de mi vida, y él al ser el que me hace debutar, que fue de un día para otro”, afirmó.

Respecto a su debut, Igor cuenta que “me acuerdo de un día que hicimos fútbol, quizás antes no era que no estaba considerado, estábamos todos en la misma línea. Me acuerdo de haberme mandado un entrenamiento que la rompí, con anticipaciones, me pasaba uno y córrete para allá, y termina ese partido y se me acerca Sampaoli”.

La historia sigue: “Me dice: ‘¿Cómo se sentiría si debuta el fin de semana? No sé si se le ocurrió ahí o estaba planeado. Me dice que ‘es en un clásico’. Obviamente que, por su manera de entrenar, por la intensidad, yo siendo joven, porque de repente te agarra más adulto y es otra la relación, pero lo mío es agradecimiento y admiración”