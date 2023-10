Universidad de Chile sueña y se desvive por poder concretar el sueño del estadio propio, tarea que ha sido prioridad para la concesionaria azul desde que asumió y que, pese a los años transcurridos, aún no pueden materializar.

Si bien hace un par de semanas la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, se mostró llana a la opción, lo cierto es que ahora en conversación con el diario El Mercurio frenó en seco el sueño azul.

“Quiero decir que en la manzana 18 hay cinco hectáreas reservadas por el Ministerio de Salud y las conversaciones serias y avanzadas que tengo son con ellos, no con el Ministerio del Deporte. Quiero aclarar que yo jamás voy a preferir un estadio antes que un hospital”, dijo.

El hincha azul sueña con el estadio propio. | Foto: Photosport

La edil especifica que “Ese lugar está reservado, pensando en construir un hospital, un Cesfam y todo eso está bien avanzado. Además, nosotros estamos en plena construcción de nuestro plan regulador y también lo estamos reservando para salud. Esa es mi lucha”.

Facuse recula en sus palabras anteriores: “Lo que yo creo y dije es que si se construye alguna infraestructura deportiva importante hay que tener una táctica urbana y que si se elige este lugar de salida y entrada debiesen ser solo hacia General Velásquez y debería estar quizás en esa franja, porque ahí hay una salida rápida que no afectaría al resto de la comuna”.

“Pensamos como prioridad para ese paño en obras para la salud y si bien creemos que nos merecemos infraestructura deportiva, no estoy pensando en un equipo de fútbol (…) Más que decir que yo recibiría a la U, si se construyera un proyecto así en la comuna, lo que yo velaría es porque no moleste a los vecinos y vecinas y que los accesos de los partidos que se hacen al mes sean hacia General Velásquez y no interrumpan la vida de los vecinos”, remató.

