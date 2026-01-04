Universidad de Chile tuvo que mover sus grúas por Bianneider Tamayo. El zaguero estudiantil, que retornó de préstamo a fines de 2025, atravesó una delicada situación luego de la irrupción de Estados Unidos en Venezuela.

¿Qué pasó? Según información de BOLAVIP Chile, el defensor de 20 años quedó atrapado en su país. El conflicto bélico que involucra a su tierra natal –marcado por la detención de Nicolás Maduro– le jugó una mala pasada.

Este sábado 3 de enero, el seleccionado venezolano intentó cruzar (vía terrestre) a Colombia para volver a Chile, pero no lo logró. Ante ello, tuvo que retrasar su retorno para presentarse a trabajar en el Centro Deportivo Azul.

Afortunadamente para el novel jugador, la situación se resolvió tras 24 horas de espera. Con ayuda del club universitario, traspasó la frontera colombiana y tiene definido cuándo viajará a Santiago.

Este domingo 4 de enero, emprenderá rumbo a la capital chilena y así podrá estar en el primer día de la era Francisco Meneghini. Lo que pudo ser una pesadilla de terror, solo fue un temor momentáneo.

Bianneider Tamayo debe presentarse este lunes 5 de enero en el Centro Deportivo Azul. (Foto: U. de Chile)

Universidad de Chile espera a Bianneider Tamayo

Cabe consignar que desde mediados de 2025, el defensor venezolano se mantuvo cedido en Unión Española. En dicha escuadra que perdió la categoría, jugó 12 encuentros: no marcó goles ni asistió.

Ahora, se alista para intentar obtener un puesto en Universidad de Chile. Desde su arribo a la institución, tan solo suma dos compromisos. Una promesa que debe comenzar a brillar.

