Fue quizás, el refuerzo más inesperado que haya llegado a Universidad de Chile en este mercado de pases de invierno y todo se dio, por la situación llena de incertidumbre con Marcelo Morales.

El Shelo sigue por el momento, sin embargo así y todo, Antonio Díaz llegó a la U siendo el primer jugador en sumarse de cara al segundo semestre y ha tenido juego, en algunos de ellos, como titular.

Pero ahí está el Toño, dispuesto a ganarse un lugar en el once del técnico Gustavo Álvarez y ya ha sumado algunos partidos como titular. El jugador en su presentación, se mostró feliz con su llegada a los estudiantiles.

“Contento de dar este paso desde O’Higgins a acá que es un club muy grande. Me ha tocado jugar y todo ha sido muy positivo de estar en un plantel más competitivo”, afirmó Díaz.

Díaz quiere pelear un puesto

Consultado sobre lo que viene que es pelear un lugar con el propio Shelo Morales y José Castro, el oriundo de Machalí se mostró confiado y espera sumarse con todo a esa competencia.

“Creo que puedo seguir aportando en juego ofensivo y en los duelos decisivos estar firme. Creo que he llegado a aportar en una competencia con Marcelo (Morales) y con José Castro para que sigamos apuntando a lo más alto”, manifestó.

En el cierre de esa intervención, sostuvo que si el entrenador estima que pueda jugar en un puesto más ofensivo, no tiene inconvenientes en asumirlo.

“La competencia es fuerte, muy buena y nos ayuda a todos. Estoy dispuesto a hacer lo que el técnico pida que haga, si requiere que use una posición más arriba lo haré, aunque hace mucho que no lo hago. Mi puesto es lateral, pero si me piden jugar más arriba, no tendría problemas”, concluyó.

Antonio Díaz firmando su contrato por la U (Prensa UCH)

¿Cuáles son los números de Antonio Díaz en la U?

Desde su llegada al CDA, Antonio Díaz ha disputado 254 minutos graficados en tres partidos, todos como titular. No ha anotado goles y ha tenido una asistencia.