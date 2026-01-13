En la Universidad de Chile siguen alistandose para lo que será este 2026, en donde los ‘Azules’ esperan llegar de la mejor forma para lo que será el inicio del torneo nacional.

Por esto, el estratega Francisco ‘Paqui’ Meneghini ya empieza a confeccionar lo que será la plantilla del conjunto ‘Laico’ para este 2026, en donde analiza la opción de jugadores que pueden seguir o partir del club en este mercado.

Dentro de este último grupo, aparece el nombre de Antonio Díaz, el defensor nacional no estaba en los planes de ‘Paqui’ para la U en el 2026 y debía buscar un nuevo destino para este año, el cuál encontró en las últimas horas.

Antonio Díaz fue oficializado en las últimas horas como nuevo refuerzo de la Universidad de Concepción para este 2026, tras no ser considerado en la Universidad de Chile.

Díaz tiene nuevo club en Chile | Foto: Photosport

“Bienvenido al único Campeón de Concepción, Antonio!. Saludamos a Antonio Díaz, nuevo jugador de Universidad de Concepción. El lateral izquierdo chileno, formado en O’Higgins, llega al Campanil proveniente de Universidad de Chile, sumándose a nuestro plantel para aportar recorrido, intensidad y solidez por la banda”.

“Además, el “Toño” cuenta con pasos en la selección chilena juvenil y la sub-23 que disputó los panamericanos 2023. ¡Un orgullo tenerte con nosotros, Toño! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del Campanil”, declararon.

De esta forma, Antonio Díaz tendrá su gran oportunidad de volver tener minutos en el fútbol chileno, tras lo que fue su paso en la Universidad de Chile, lugar donde no logró consolidarse.

En Síntesis