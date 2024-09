Apareció el guardia que gritó con todo el gol de Leandro Fernández a Palestino: "Que los jugadores me entiendan..."

Una de las imágenes más recordadas en el gol de Leandro Fernández a Palestino el domingo anterior, sin duda fue la eufórica celebración de un guardia de seguridad que custodiaba la pista detrás del arco sur del Estadio Nacional.

El agónico tanto del argentino para Universidad de Chile fue un verdadero desahogo y por más que el hombre haya estado ejerciendo sus labores, no pudo contener su alegría y celebró a rabiar el tanto azul.

Todos querían saber de quién se trataba, hasta estas horas en que a través de Tik Tok apareció “Pablete“, como se hizo llamar y fue en un video, donde aparece con un osito de peluche de la U, una copa de vino y les habla a todos los hinchas con toda la alegría del mundo.

“No pude evitarlo, pero la pasión, ustedes saben. Si no se sufre, no es de la U”, dijo el especial hincha, quien se justificó al no contestar los mensajes, debido a que en el gol mismo, sufrió un percance.

“No pude responder antes, porque en el acto voló mi teléfono, lo pisé y la pantalla me la pitié y ayer recién la arreglé”, dijo el singular personaje donde además invitó a seguirlo en su cuenta en la mencionada red social.

El mensaje del guardia azul

Además, entregó su opinión futbolística, “nos quedan seis finales. Los otros están pensando que nos caigamos, nosotros estamos pensando en nosotros y yo creo en los jugadores”, dijo el amigo.

Finalmente, les mandó un mensaje a los futbolistas azules para cuando se produzca otra conquista. “Que los jugadores me entiendan que van a tener que mirar más a la barra y si hacen un gol, sería lindo que alguno (me de) un cariño, un abrazo, no lo voy a evitar”, cerró Pablete.

El otro momento del guardia de la U

Por si fuera poco, en su red social en Tik Tok, también se le ve trabajando en el Estadio Monumental el día 10 de marzo del presente año, justo cuando la U rompió el maleficio ante Colo Colo en Macul.

Ahí, emite emotivas palabras hacia sus hijos y amigos, tras aquel triunfo inolvidable para todos los fanáticos del Romántico Viajero.