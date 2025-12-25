Universidad de Chile ya definió quién será su nuevo director técnico. Tras una larga espera para sus hinchas, la secretaría deportiva anunció que Francisco Meneghini se vestirá de azul para 2026.

La búsqueda del sucesor de Gustavo Álvarez fue extensa y diversos candidatos estuvieron en la mira. Incluso, la cúpula institucional tuvo que cruzar información con un archirrival para llegar al nombre indicado.

¿Con quién conversó Azul Azul? Según detalló Radio Cooperativa, la plana alta de los laicos recibió un consejo de Universidad Católica sobre Ariel Holan. El DT argentino pasó por la precordillera.

“Hubo un contacto directo con Cruzados para preguntar referencias por el argentino, quien fue campeón con la UC en 2020 y tuvo un irregular segundo paso entre 2022 y 2023″, comenzó señalando la información.

Luego, advirtió: “Fueron ellos los que le bajaron el pulgar y las referencias que entregaron no fueron positivas, con argumentos suficientes para convencer a Universidad de Chile de discontinuar de inmediato las gestiones”.

La UC no le entregó buenas referencias a Universidad de Chile sobre Ariel Holan. (Imagen: Photosport)

Lo observó Universidad de Chile: la historia de Ariel Holan en la UC

Durante su estadía en Universidad Católica, el entrenador mencionado estuvo al mando (en total entre los dos ciclos) en 95 encuentros, registrando 43 victorias, 26 empates y 26 derrotas.

Tal como se mencionó, fue campeón en 2020 y su último equipo fue Rosario Central. Tras consagrarse con el título de la categoría de honor en 2025, se despidió y no ha vuelto a dirigir.

En resumen:

Según reveló Radio Cooperativa, la plana alta de la U decidió realizar una gestión poco habitual: contactar a la dirigencia de la UC para pedir referencias directas sobre el DT argentino, quien tuvo dos ciclos en San Carlos de Apoquindo.