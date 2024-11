Mientras Universidad de Chile planifica la temporada 2025 de cara a los siguientes desafíos, el plantel femenino sigue esperando el gran duelo ante Colo Colo por la final del campeonato.

Sin embargo y mientras la dirigencia lucha por refuerzos en el equipo masculino, este viernes se informó que la capitana de Las Leonas, Daniela Zamora, firmó su renovación la institución.

En diálogo con el sitio oficial de la U, La Expreso Azul confesó que el CDA es su lugar en el mundo y que está feliz de poder continuar en la tienda estudiantil. “Es mi lugar seguro. Estoy contenta, me encanta venir al CDA, estar con mis compañeras y no hay nada más lindo que poder seguir haciéndolo por un tiempo más”, dijo Zamora, quien de paso tuvo palabras lindas para lo que es su maternidad, “quiero que mi hijo me vea jugando con la camiseta de la U”.

Sobre lo que representa esto, la atacante mundialista sostuvo que “me lo tomo con mucha responsabilidad. Se que soy un ejemplo para muchas jugadoras jóvenes. Más que liderar con el ejemplo y hablando, que es importante, hay que hacer las cosas bien y que las niñas vean eso”; afirmó.

Zamora una vez firmada su renovación con la U (Prensa UCH)

La confianza de Dani Zamora en la final ante Colo Colo

El próximo fin de semana, la U tendrá el más importante desafío del año que es la final ante Colo Colo. Algo que es de suma importancia, pero que antes de eso, la jugadora reconoció su felicidad por clasificar a la Copa Libertadores Femenina del 2025.

“Tenemos muchas ganas. Nos quedamos con esa espinita clavada el año pasado y nos propusimos volver a la Copa Libertadores como principal objetivo”, enfatizó la delantera.

¿Y la final ante Colo Colo? “Ojalá salir campeonas. El no haber llegado a la final el año pasado nos hizo replantearnos cosas y entrar con una actitud distinta este año”, cerró Zamora quien espera conseguir su primer título con Las Leonas.