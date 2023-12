Mucho se ha hablado en este mercado de fichajes acerca del real interés que existe de Universidad de Chile por contar con Gabriel Arias, arquero argentino nacionalizado chileno que podría dejar Racing Club.

Y es que el seleccionado nacional sería una de las grandes prioridades del Romántico Viajero para afrontar la temporada 2024, pero la dirigencia de Azul Azul no lo tendría para nada fácil para convencerlo.

Lo cierto es que el nacido en Neuquén, Argentina, renovó hace un tiempo su contrato con La Academia hasta 2025, pero todo parece indicar que podría ser relegado al banco de suplentes con la llegada de Gustavo Costas como DT, decisión que no sería del gusto del experimentado portero.

Arias sigue sonando con fuerza para recalar en el Chuncho | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿QUÉ DIJO GUSTAVO COSTAS DEL INTERÉS DE UNIVERSIDAD DE CHILE POR GABRIEL ARIAS?

El ahora entrenador del cuadro trasandino habló con ESPN Argentina sobre la posibilidad de salida de Gabriel Arias y reveló cómo buscará convencerlo para que se quede en la Academia.

“Hoy me enteré lo de Arias. Estamos preparado, ya llevamos bastante años en esto y hay que estar preparados. Hay que dar vuelta la página si es que se nos llega a ir, ojalá que no se vaya. Esperemos que se quede”, indicó el ex DT de Palestino.

“Yo estoy hablando con todos los jugadores y yo quiero que estén comprometidos”, remarcó el ex seleccionador de Bolivia.

“La estrategia para convencerlo que se quede es lograr algo internacional y no logramos algo internacional hace muchos años, así que tenemos que dar el salto que Racing le falta”, cerró.

¿CÓMO LE FUE A GABRIEL ARIAS CON RACING CLUB EN EL 2023?

El arquero pretendido por Universidad de Chile disputó 49 encuentros con la camiseta de Racing Club en este 2023 y recibió 57 goles.