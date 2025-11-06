Universidad de Chile debe determinar el futuro de Lucas Assadi. En la antesala del mercado de fichajes, la promesa del club tiene un importante interesado: un gigante de África está tras sus pasos.

Al menos, así lo informó Rocío Ayala en los micrófonos de Radio ADN. La periodista detalló que hay un elenco egipcio que sigue minuciosamente los movimientos del crack de 21 años.

¿Qué conjunto es? Al-Ahly. Dicha escuadra está realizando las consultas correspondientes para conocer la situación del seleccionado chileno. Sin embargo, aún no hay conversaciones para concretar el negocio.

“Sabemos que está en el radar de un equipo en Egipto. Es el Al-Ahly. No hay oferta formal ni comunicación aún, pero sabemos que hay una averiguación por él“, comenzó señalando.

“Es un futbolista que tiene contrato vigente. De hecho, ha tenido conversaciones para ver si renueva aún más su contrato, porque Universidad de Chile lo quiere asegurar, ya que probablemente de un salto en el extranjero“, agregó.

Lucas Assadi puede dejar Universidad de Chile: está en la mira de Al-Ahly. (Imagen: Photosport)

El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Cabe consignar que la joya azul tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Por ello, su eventual salida en el siguiente libro de pases dependerá exclusivamente de la directiva laica.

Durante esta temporada, Lucas Assadi ha disputado un total de 30 encuentros con Universidad de Chile. En ellos, logró anotar en 11 ocasiones y aportar con seis asistencias.

