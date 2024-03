Campeón de la Copa Sudamericana aplaude a la U pese al empate y destaca a un ex compañero: "La figura del partido fue Marcelo Díaz"

Pese al empate a dos goles entre Universidad de Chile y Cobresal, en algunos quedó la buena sensación, primero del buen partido y segundo que los azules siguen mostrando cosas interesantes.

Así lo entiende al menos, el ex defensor de la U, Marcos González, quien en conversación con BOLAVIP CHILE, valoró el ritmo del partido y que a su vez los azules siguen demostrando lo que quiere plasmar el técnico Gustavo Álvarez.

“Para mi fue un partido muy entretenido. La U sigue demostrando que hace lo que quiere el entrenador y ocupó a todos los delanteros. No escatimó y no se guardó nada”, sentenció el Lobo del Aire.

Siguiendo en eso, Gónzalez agregó que “muy bien lo que vi porque está la idea, están las ganas de ganar, el ímpetu y el querer revelarse y por momentos no da, pero en la gran mayoría de los partidos sí da y eso esperaban los hinchas hace rato. El mérito fue de Cobresal que sacó adelante un partido difícil“, comentó.

Marcos González alaba a Marcelo Díaz

Consultado respecto al mejor jugador azul, el ex defensor sentenció que para él, no hay doble lectura. “Para mi, la figura del partido en la U fue Marcelo Díaz“, dijo el ex seleccionado nacional pese a algunos cuestionamientos al capitán azul.

Finalmente tuvo palabras para los errores que hubo en el bloque posterior. “Es parte del funcionamiento. Tu puedes hacer todo bien, pero un error en defensa o en delantera te marca a veces el trámite del partido, pero eso no te quita credibilidad, si no al contrario, te estimula más”, cerró Marcos González.

Marcos González ganó la Copa Sudamericana en 2011 con Díaz (Archivo)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el campeonato?

Este domingo 31 de marzo a contar de las 18 horas, los azules se medirán ante Cobreloa en condición de visita en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.