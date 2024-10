En las últimas horas, se conoció que Universidad de Chile se sumó a la denuncia del árbitro, Héctor Jona, del duelo entre Huachipato y Colo Colo, quien dio cuenta en su informa que el coordinador de los albos, estaba ubicado en la zona de exclusión y portando un aparato electrónico.

Lo que hay que revelar es que si, ese dispositivo tenía relación con algún diálogo con el técnico del Cacique, Jorge Almirón, quien se encontraba suspendido y observaba el duelo desde una cabina de transmisión.

Bueno, los azules hicieron eco de este tema y es así, como se han producido un gran cantidad de reacciones en base a esto, la mayoría contraria, hay quienes señalan que lo que se hace desde el CDA está en lo correcto.

Uno de ellos, es el ex zaguero Marcos González quien en conversación con BOLAVIP CHILE, apuntó a este tema. “No me sorprende, porque yo creo que en el fútbol chileno siempre se hacen estas diligencias, pero nunca termina en nada, me da la impresión”, dijo el Lobo del Aire.

González: “Quedan en nada, pero está bien”

De todos modos, valora lo que hace la dirigencia azul, aunque reconoce que estas gestiones nunca se obtiene algo que se busca, en realidad.

“Yo creo que está bien que se hagan las denuncias, sea cual sea el equipo, porque se infringen leyes, aunque quedan en nada. Pero está bien, porque queda de manifiesto que alguien siempre está preocupado de esos temas”, afirmó.

Finalmente, reiteró “si intentan burlar las normas, me parece bien que se haga notar”, concluyó Marcos González en conversación con nuestro portal.

Marcos González aprueba la denuncia hacia los albos (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El próximo encuentro de Universidad de Chile será en condición de visita ante Ñublense, en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán válido por la penúltima fecha del torneo. El duelo, se jugará el domingo 3 de noviembre a las 18 horas.