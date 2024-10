Mucho se habla por estos días de la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo y que mantiene en alerta el final de la temporada en el Campeonato Nacional de Primera División.

Una de las situaciones que más llamó la atención, es la postura alba de su dirigencia, cuerpo técnico y hasta jugadores, como Arturo Vidal, quien siempre ataca a la U y ahora, se sumó Huachipato tratándolo de “sapitos”.

Uno que reaccionó en el Centro Deportivo Azul es el el portero Gabriel Castellón, quien si bien dijo estar netamente enfocado en el duelo ante Ñublense, lo concreto es que las bases del certamen, por algo están escritas.

“Creo que nuestro trabajo es el futbol, estamos enfocados en el partido, sabemos lo que juega Ñublense, jugaron ayer por la Copa Chile y mostraron lo que pueden hacer. Está el tema de la denuncia, nosotros solo pensamos en lo futbolístico, pero las reglas se hicieron para cumplirlas, pero nosotros solo estamos pensando en el tema futbolístico”, afirmó La Jirafa.

Además, tuvo palabras para lo que se comenta de esta relación entre los azules y los de la usina, cuadro que él defendió hasta la temporada pasada. “Creo que quizás relaciones hay en todos los clubes, pero mas allá personalmente no me meto en las relaciones de otras personas, yo me enfoco en el fútbol, lo que digan otras personas lo leo poco y no trato de referirme a otras cosas”, cerró Castellón.

¿Cuándo debiese haber resolución de parte del Tribunal de Disciplina?

Es muy probable, que el próximo martes 5 de noviembre exista una resolución de parte de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP.

¿Cuáles son los últimos dos partidos de la U?

Por la jornada 29, los azules visitarán a Ñublense en Chillán y la última fecha recibirán a Everton de Viña del Mar, en el Estadio Nacional.