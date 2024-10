¿Qué ocurrirá con la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo? Es lo que muchos se preguntan y que es probable, que este martes 5 de noviembre hayan novedades en el caso.

Mientras, muchos opinan, especulan o publican información al respecto, cuando la única verdad es lo que ocurre en esas cuatro paredes y las reales pruebas que uno u otro bando, han presentado.

Es así como, BOLAVIP CHILE conversó con Francisco Las Heras , quien dijo esperar que los azules tengan pruebas sustanciales donde lo audios, son fundamentales. “Desgraciadamente, si la U quiere llegar a buen término con esta denuncia, debería tener por lo menos unos audios que quede claro que estaban dando instrucciones”, señaló el otrora jugador del Ballet Azul.

Ahondando en su apreciación sobre el video que publicó The Clinic, sostuvo que “no se puede describir si hay un aparato tecnológico, un teléfono, un IPad o lo que sea. Hay algo sospechoso que se puede ver al técnico de Colo Colo que conversa con alguien y una persona los tapa, se nota”, enfatizó Las Heras.

¿Qué ocurrirá en el Tribunal de Disciplina?

Es una de las grandes interrogantes. No obstante, el ex futbolista dijo que no está de acuerdo con lo que hace la U, pero que siente que la ANFP no se va a arriesgar en decidir algo que vaya contra los albos.

“Es raro lo que pasa, yo no estoy de acuerdo con la denuncia y creo que no va a pasar nada. Además, la ANFP va a tener cuidado con no castigar a Colo Colo”, aseveró el ex deportista.

De todos modos, cree que todo esto dejará muy mal parada a la institución azul. “Si no gana la denuncia y por otro lado, si llega a perder después, será un doble desprestigio para la U”, cerró Las Heras.