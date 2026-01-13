Lucas Assadi está en el centro de la atención en Universidad de Chile, toda vez que el talentoso volante de los azules está en la mira del Atlético Mineiro y acapara miradas en Sudamérica tras la buena temporada 2025 que hizo con la U.

Si bien la U mantiene tratativas con el cuadro brasileño por el traspaso de Assadi, uno que recomendó al jugador tener paciencia para partir a Europa fue Carlos Villanueva, ex jugador de fútbol y ahora panelista de programas deportivos en TNT Sports.

Assadi es de los valores exportables que tiene la U. | Foto: Photosport

“Si para él su objetivo es poder ir a Europa, quizás no es el momento y podrían orientarlo de buena forma para esperar a junio, que ahí sí realmente es el mercado”, postuló el ex jugador en Pelota Parada del medio previamente citado.

En esa línea, agrega diciendo que “Que se hable, que exista una conversación entre el representante y la dirigencia azul como para asegurarles que en junio sí o sí le van a abrir la puerta y le van a dar la oportunidad de salir a Europa. Ahora es mucho más difícil (ir a Europa)”.

¿Qué pasará con Lucas Assadi? De momento, el futuro es incierto: Universidad de Chile no tiene problemas en venderlo al Atlético Mineiro, pero espera que en caso de hacerlo el pago se haga en una sola cuota para evitar problemas con los brasileños.

En síntesis

