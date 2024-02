Tuvieron que pasar 546 días para que la Universidad de Chile volviera a ser local en el Estadio Nacional: fue en la trabajada victoria por 1 a 0 ante Audax Italiano, partido válido por la fecha 2 del Campeonato Nacional.

Cerca de 32 mil hinchas se agolparon al Coloso de Ñuñoa para ver y a apoyar al Romántico Viajero en su debut en esta nueva temporada del fútbol chileno.

Lo cierto es que los fanáticos del Bulla se comportaron de buena manera y no hubo grandes incidentes en el recinto deportivo más importante de nuestro país.

Los jugadores azules agradecieron el constante apoyo del hincha de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

CECILIA PÉREZ ALZA LA VOZ POR EL AFORO DE LA U EN EL ESTADIO NACIONAL

Tras el triunfo ante los itálicos, Cecilia Pérez, vicepresidente de la U, atendió a los diversos de medios de comunicación y le mandó un recado al Gobierno y a Estadio Seguro.

“Qué mejor que volver con un triunfo. Nos hubiese encantado que el estadio estuviese lleno como se lo merecen nuestros hinchas…Necesitamos más aforo en el cual vamos a seguir insistiendo como dirigencia que mínimo 43 mil personas que puedan estar en el Nacional apoyando a nuestro equipo”, comenzó diciendo una de las principales autoridades de la U.

“A partir de mañana vamos a comenzar la presentación de la solicitud con todas las especificaciones en materia de seguridad. Hemos demostrado en este partido que después de errores que cometimos en el pasado, hicimos un cambio en el equipo de interno y nos tomamos muy en serio el trabajo de la seguridad”, agregó.

“Queremos jugar en el Nacional con toda su hinchada y no con aforos reducidos. Estamos contentos por este partido, pero no estamos conformes con los aforos. Queremos 43 mil hinchas siempre, nosotros no vamos a claudicar en ese aforo, es lo que la hinchada de la U se lo merece y los jugadores se lo merecen”, remató la ex ministra.

¿QUÉ SE LE VINE AHORA A LA UNIVERSIDAD DE CHILE?

El siguiente desafío para la U será visitar a Deportes Copiapó el próximo lunes 4 de marzo a las 19:00 horas.