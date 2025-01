Universidad de Chile cayó por 2 a 1 ante Coquimbo Unido en su primer partido de 2025. Nicolás Johansen y Matías Palavecino anotaron para el cuadro “Pirata”, mientras que el descuento de los azules fue obra de Leandro Fernández desde los doce pasos.

Esta tarde se vio a una U muy deslucida sin Charles Aránguiz en el mediocampo. Además, a nivel ofensivo, el cuadro de Gustavo Álvarez pudo mostrar poco y nada durante largos pasajes del encuentro.

Luego de la derrota del cuadro universitario, BOLAVIP dialogó con César Vaccia, histórico ganador de un bicampeonato como DT entre 1999 y 2000 con los azules, quien señaló al “responsable” de la derrota ante el “Barbón”.

En primera instancia, el otrora DT de Universidad de Chile dijo claramente: “Yo lo debo atribuir solo a que es el primer partido después de un largo tiempo sin competir. Hubo momentos en que se quedaron muy mal parados”

En la misma línea, indicó: “Debo atribuirlo seguramente a la pretemporada. Bueno, sí bien es cierto ahora son diferentes la pretemporadas porque está todo integrado, lo físico, técnico, lo táctico. Pero igual hay un componente físico que predomina sobre todo”.

La preocupación de César Vaccia por los refuerzos en Universidad de Chile

Julián Alfaro y Gonzalo Montes son los dos refuerzos que Universidad de Chile tiene hasta la fecha. Solo el primero de estos vio algo de acción hoy ante el cuadro “Pirata”, aunque para César Vaccia, aún resta tiempo para evaluar y contratar nuevas incorporaciones.

César Vaccia analiza la derrota de la U y exige más refuerzos (Créditos: Cristián Vargas para BOLAVIP CHILE).

“A mí me preocupa que no tenemos refuerzos, no tenemos ningún equipo competitivo pensando en la Supercopa esta que viene, y después la primera fecha de Copa Libertadores. Eso es lo que realmente me preocupa“, añadió.

Finalmente, indicó que: “Con el transcurso de los días vienen los partidos con Godoy Cruz y podrá volver al ritmo del año anterior y así aspirar a cosas mayores. Tenemos que mejorar realmente el rendimiento, y no solamente que los jugadores mejores, sino más bien traer más refuerzos que hagan falta”.