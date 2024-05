El experimentado ex técnico de Universidad de Chile repasa al actual técnico azul por sus dichos tras marginación de Lucas Assadi.

Gustavo Álvarez sorprendió a mitad de semana con la citación de Universidad de Chile para el Clásico Universitario ante Universidad Católica, en donde Lucas Assadi ni siquiera figura dentro de la lista de citados para el encuentro.

El técnico de los azules profundizó el tema en la conferencia de prensa pre partido, en donde aseguró que los jugadores ‘saben’ por qué no son citados y lo que tienen que mejorar para ser considerados por el estratega.

Assadi no fue citado ante la UC. | Foto: Photosport

Sobre este tema, César Vaccia se refirió en diálogo con Bolavip Chile y le hizo un feroz tirón de orejas al actual DT de la U: “Pareciera que es primera vez que no está en una citación. No sabemos las emociones de las personas, por eso uno tiene que cuidar ese tipo de cosas, puede herir a las personas y en vez de tener un efecto positivo genera desmotivación”, dijo.

Vaccia hace eco de las palabras de Gustavo Álvarez argumentando que “Yo lo que entendí es que él habla con los jugadores y les dice lo que les falta para ser considerados, pero insisto en que eso tiene que ver mucho con la individualidad”.

¿Qué necesita Lucas Assadi? El técnico campeón con los azules responde sin problemas: “Assadi necesita más efecto y no ser cuestionado cada vez que juega y a la primera que se equivoque lo van a sacar, así no se construye a un jugador. Déjenlo que juegue y no le pongan caras a la primera, porque él lo percibe”, remató.

Día y hora para el Clásico Universitario

A las 5:30 de la tarde de este sábado 18 de mayo comenzará a rodar el balón en el Estadio Nacional para una nueva versión del Clásico Universitario entre azules y cruzados, donde ambos buscarán los tres puntos en un compromiso que promete ser vibrante.