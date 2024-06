César Vaccia no se olvida de su gran amor en el fútbol, Universidad de Chile. El mítico DT bicampeón con el club entre 1999 y 2000 sigue la actualidad del equipo y por ello aconseja a Gustavo Álvarez: debe conseguir dos refuerzos. Le entregó los puestos en la cancha en los que necesita jugadores.

En conversación con BOLAVIP CHILE, pidió dos fichajes para la U. En primera instancia, se refirió a la incorporación de un extremo por izquierda para competir con Leandro Fernández. Tras ello, clamó por conseguir la firma de otro zaguero central. No basta con lo que hay.

“Quizás un hombre que juegue por fuera, como un puntero izquierdo, algo así podría pensar yo. Un central, ya que cuando no está (Franco) Calderón y (Matías) Zaldivia siempre tenemos problemas. Un central y un puntero”, comenzó indicando.

¿Otro delantero? Por ahora, no. “A mí me parece que Cristián Palacios y Luciano Pons han demostrado ser goleadores. No sé a quién podrían traer que garanticen goles al año. Tendrían que traer un jugador de 15 millones de dólares. No sé si tienen esa plata. Esto es fútbol, no es ciencia”, explicó.

Gustavo Álvarez fue aconsejado sobre los refuerzos que debe sumar Universidad de Chile.

Los refuerzos que quiere la U

Por ahora, el mercado de fichajes de la U no avizora grandes cambios. Se busca un volante, considerando entre los candidatos a Charles Aránguiz y Gonzalo Montes. No obstante, por el primero no hay mayor movimiento y por el segundo todavía no se oferta a Huachipato.

Seguramente, Gustavo Álvarez y la secretaría deportiva de la U analizan durante estos días los movimientos a seguir. Tiempo hay de sobra: el mercado de fichajes concluirá el día anterior al inicio de fecha 19. La programación dicta que esa jornada se jugará el fin de semana del sábado 10 de agosto.

Cuándo juega la U

El próximo partido de la U será ante Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.