Universidad de Chile logró la renovación de Charles Aránguiz. En la antesala del cierre de 2025, la escuadra estudiantil aseguró a la principal figura de su plantel en el mercado de fichajes.

A sus 36 años, el mítico volante sorprendió con el tiempo que permanecerá vinculado a la institución. Según informó El Deportivo de La Tercera, lo hará por más de lo esperado.

La publicación señaló que el símbolo universitario concretó su estadía por dos temporadas más. Por ende, se mantendrá ligado contractualmente a los azules hasta diciembre de 2027.

“El puentealtino terminaba su vínculo el 31 de diciembre y se ha convertido en una pieza fundamental para el proyecto de la U“, indicó el medio citado sobre el experimentado crack.

De esta manera, Universidad de Chile logra reunir a tres de las mayores figuras de la Copa Sudamericana: además de tener entre sus filas a Marcelo Díaz, concretó el retorno de Eduardo Vargas.

Charles Aránguiz renovó su contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027. (Imagen: Photosport)

Charles Aránguiz, el mayor emblema de Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el monarca con los azules disputó una totalidad de 42 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar 11 goles y aportar con cinco asistencias.

Cabe consignar que entre sus dos ciclos en Universidad de Chile, el palmarés de Charles Aránguiz es de tres títulos de Primera División, dos Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana.

En resumen:

Según informó El Deportivo de La Tercera, la directiva laica priorizó la continuidad del “Príncipe” tras su superlativa campaña en 2025: