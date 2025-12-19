Universidad de Chile cumplió el anhelo de los más soñadores. El conjunto estudiantil sorprendió en el mercado de fichajes y pactó el retorno de uno de sus últimos grandes goleadores.

¿De quién se trata? Luego de distintas negociaciones y vaivenes, la escuadra laica acordó de palabra la vuelta de Eduardo Vargas. A sus 36 años, el mítico delantero se vestirá de azul nuevamente.

Según reveló El Deportivo de La Tercera, el oriundo de Renca firmará en Universidad de Chile luego de su paso por Audax Italiano. Por ende, lo hará en condición de futbolista libre.

Con esto, se le pone punto final a una telenovela que marcó el anterior libro de pases. A pesar de que en aquella vez las partes se acercaron, la negociación no prosperó y el atacante se inclinó por el cuadro de La Florida.

“Turboman quedó con el pase en su poder, por lo que pudo negociar como jugador libre con Manuel Mayo. Las conversaciones se dieron de manera rápida y efectiva”, detalló el medio citado.

Eduardo Vargas selló su retorno a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Vuelve a Universidad de Chile: el 2025 de Eduardo Vargas

Durante la reciente campaña, el dos veces goleador de América representó a Audax Italiano. Disputó una totalidad de 15 encuentros, en los que marcó cinco tantos y aportó con dos asistencias.

En su anterior paso por Universidad de Chile (2010-2011), el registro de Eduardo Vargas es de 79 compromisos: festejó 31 goles y entregó 13 asistencias. Se coronó dos veces campeón de Primera División y alzó la Copa Sudamericana.

En resumen:

Según reportó El Deportivo de La Tercera, la negociación liderada por el gerente deportivo Manuel Mayo fue rápida y efectiva: