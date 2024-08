Claudio Borghi aconseja a Universidad de Chile vender a Lucas Assadi: "Si no lo vas a usar..."

Lucas Assadi comenzó a aparecer en el primer equipo de Universidad de Chile en el traumático campeonato de 2021. Con apenas 17 años deslumbró por su rapidez y facilidad para sacarse rivales de encima.

Tres años más tarde, con varias selecciones menores en el cuerpo, los Panamericanos y un par de llamados a la adulta, el 10 de la U hace rato se ha convertido en una de las grandes promesas de nuestro balompié.

Pese a todo, no ha logrado consolidarse como titular en el equipo de Gustavo Álvarez, y pese a eso, han llegado ofertas hace rato por el volante. En ese contexto Claudio Borghi en TNT, quién siempre ha elogiado al volante, aconsejó venderlo ahora mismo.

“Si no lo vas a usar, déjalo ir”, indicó el Bichi comentando la información de una presunta propuesta que tiene del Lokomotiv de Rusia.

“¿Qué verán de afuera que nosotros no vemos? Vienen, se llevan a Osorio y acá dicen ‘que se vaya’. Ya hay clubes grandes que lo quieren. Qué verá Rusia que nosotros no vemos”, argumentó.

Claudio Borghi aconseja a la U vender a Lucas Assadi.

En el programa de TNT Somos Todos Técnicos, se indicó que los rusos estarían dispuestos a pagar 3.5 millones de dólares por el 70% de la carta del jugador.

“La oferta es interesante, Lokomotiv es un gran club. Cuando no juegas, todo fútbol es bueno. Rusia pasa un momento donde no tiene competencias internacionales, pero si soy el pibe, yo me voy”, tiró el Bichi.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Assadi en la U?

Universidad de Chile visitará a O´Higgins en Rancagua este sábado a las 17:30 en el estadio El Teniente y uno de los citados de Gustavo Álvarez será Lucas Assadi.