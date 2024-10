El Bichi se la juega de lleno con uno de los jugadores de la U que le tenía confianza, pero no pudo replicarlo en la cancha.

Claudio Borghi se la juega con una de las grandes decepciones de Universidad de Chile este 2024: "Desgraciadamente no pudo"

Universidad de Chile tiene toda la ilusión de cerrar la temporada 2024 en alto con el título de la Copa Chile y el Campeonato Nacional 2024, aunque este último no depende de los azules sino de que se caiga el eterno rival.

Con el cierre de la temporada a la vuelta de la esquina, llegan las evaluaciones de los distintos jugadores del cuadro azul: figuras, los que rindieron y los que no estuvieron a la altura en un año marcado por el renacer de un gigante en el fútbol nacional.

Pons no ha tenido protagonismo este 2024. | Foto: Photosport

En esa línea, Claudio Borghi se la jugó con un jugador -valga la redundancia- que pensó que la iba a romper, pero finalmente no pasó nada: “Yo tenía confianza en que Pons hubiese andado bien. Quizás le dan otra posibilidad”, dijo sobre el delantero trasandino.

En esa misma línea, el campeón del mundo con Argentina en 1986 no titubea en decir que “Para mí, iba andar bien, pero desgraciadamente no pudo. No sé qué tipo de contrato tiene en la U”, complementó sobre Pons.

Lo cierto es que Luciano Pons no ha tenido protagonismo esta temporada 2024 y, si bien anotó un par de goles, no ha sido una carta fija en el ataque de Gustavo Álvarez ni mucho menos ha marcado las diferencias que se pensó que podía marcar.

Ñublense vs. Universidad de Chile, día y hora

Universidad de Chile tendrá que visitar a Ñublense en la ciudad de Chillán el próximo domingo 3 de octubre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Colo Colo recibirá a Deportes Iquique por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2024.