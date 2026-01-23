Universidad de Chile hizo un gran Mercado de Fichajes y armó una delantera de lujo con las incorporaciones de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero que vestirán la camiseta de la U en la temporada 2026.

Claudio Borghi, un amplio conocedor del fútbol chileno, estuvo en el panel de ESPN Chile este jueves y se la jugó por el refuerzo del cuadro azul que más ilusión le genera de ver en el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

“Yo creo que es un gran refuerzo, un muy buen jugador”, dijo en relación a Juan Martín Lucero cuando el panel del citado medio analizó su llegada y los coletazos que dejó en Macul el arribo del ‘Gato.

Lucero es nuevo jugador azul. | Foto: Photosport

Borghi separa las cosas y no cae en el juego del hincha: “Separemos la forma en que se fue, podemos estar de acuerdo en que se fue mal, se fue bien, pero son jugadores que no son criados en el club”, agregó.

“Los tiempos han cambiado, pero para mí es un muy buen jugador”, complementó en el cierre reforzando su idea que Juan Martín Lucero es un nombre calado para esta temporada de Universidad de Chile.

¿Dará el ancho Lucero en la U? Lo cierto es que su última temporada con el Fortaleza de Brasil no fue la mejor, pero buscará en el fútbol chileno repetir lo que hizo con la camiseta de Colo Colo hace un par de años.

En síntesis

