El caso Marcelo Morales sigue siendo un misterio en Universidad de Chile. El lateral izquierdo no estuvo ante Everton y continúa en duda su estadía en el club. Ante ello, Hernán “Clavito” Godoy le envió un potente mensaje.

En primera instancia, el histórico entrenador chileno se refirió al trato de la dirigencia. Como es habitual, Clavito disparó contra todos lados, pero con argumentos. A pesar de su característico tono, la sabiduría prima.

“Firmar un contrato con una institución es de común acuerdo. Hay cláusulas y si uno acepta las cláusulas de la directiva, como así la directiva le acepta las cláusulas a uno, se llega a un acuerdo”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

“Cuando te imponen cosas que no corresponden, va en contra de la voluntad del ser humano. El jugador va a estar con desagrado, no va a entrenar bien y no va a portarse bien. Es complicado el tema”, indicó sobre el congelamiento de lateral.

Marcelo Morales aún no renueva su contrato con Universidad de Chile.

Su crítica a Marcelo Morales

Tras ello, llamó a Marcelo Morales a sacar la voz, pero no solo eso: criticó a la generación de nuevos futbolistas. ¿Por qué? Para él, piensan en el hoy y no en el mañana, por lo que los invitó a estudiar. Eso les puede abrir muchas puertas.

Consultado por la falta de voz del jugador en la situación, respondió: “Ahora, al jugador le interesan las puras lucas. Yo con esa plata me educaba, estudié pedagogía en francés, me recibí después de profesor y comencé mi peregrinaje”.

“Comencé en Santiago Wanderers porque me hizo comprar Elías Figueroa. Después me vendieron a Palestino y después me vendieron a Guatemala. Ahí empecé a ganar un poco más. Comencé mi peregrinaje”, cerró.