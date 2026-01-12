Universidad de Chile sigue activa en el mercado de fichajes. A pesar de ya haber anunciado tres incorporaciones, el cuadro estudiantil va por más para conseguir sus objetivos en 2026.

Es por ello que Jorge “Coke” Hevia advirtió sobre un posible refuerzo azul. A través de su cuenta personal de X, se refirió a un nombre que está en la mira de la dirigencia universitaria.

¿De quién se trata? El periodista habló de Gonzalo Mastriani. El delantero uruguayo está en carpeta de la cúpula laica para esta campaña. Sin embargo, no es la opción A para la ofensiva.

“¿(Gonzalo) Mastriani? No, no hay que descartarlo“, lanzó el comunicador sobre el atacante charrúa de 32 años que pertenece a Athletico Paranaense.

Cabe consignar que esta alternativa surge como plan de emergencia ante la demora en la contratación de Juan Martín Lucero. Este último aún no cierra su salida desde Fortaleza.

Gonzalo Mastriani está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Gonzalo Mastriani está en la mira de Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 24 encuentros (17 en Botafogo y siete en Athletico Paranaense). En tales duelos, anotó un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que Gonzalo Mastriani tiene contrato vigente con su escuadra brasileña hasta diciembre de 2026. Por ende, su eventual arribo a Universidad de Chile no será en condición de futbolista libre.

En resumen: