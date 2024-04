Coke Hevia golpea la mesa por un posible llamado de dos jugadores de la U a La Roja: "No sería extraño"

Universidad de Chile atraviesa un gran presente en el Campeonato Nacional 2024. Los Azules vienen de derrotar a Cobreloa en Calama por 3 a 1, resultado que los dejó como los líderes del torneo junto al sorprendente Deportes Iquique.

Dos jugadores que han destacado desde la llegada Gustavo Álvarez al Romántico Viajero han sido los laterales Fabián Hormazábal y Marcelo Morales, los cuales han sido protagonistas en los últimos encuentros del Bulla.

Su buen andar ha hecho que los hinchas del elenco universitario comiencen a pedir a ambos futbolistas en las próximas nóminas de la Selección Chilena, lo que ha generado un lindo debate en redes sociales.

Hormazábal celebrando la anotación de Morales | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

HEVIA SE LA JUEGA POR LA POSIBLE NOMINACIÓN DE HORMAZÁBAL Y MORALES

Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, contestó el llamado de BOLAVIP CHILE y dio su punto de vista sobre esta discusión.

“Yo creo que en la derecha hay un puesto libre y quién vaya a ser el relevo de Mauricio Isla será el que mejor ande: Loyola, Hormazábal o algún otro. Hoy, Hormazábal anda muy bien y lo que tiene es que es muy ofensivo y llega bien al fondo, eso es lo que hace Isla. No sería extraña su nominación y me gusta mucho como anda”, señaló sobre el ex O’Higgins de Rancagua.

Bajo la misma línea, el comunicador enfatizó que “Morales no estaba en el peso y por eso lo sacaron. Ahora, el cabro es bueno y eso no se discute. En el caso de Morales es muy especial, Ibacache y Galdames juegan en una competencia mejor que es Argentina, pero el que mejor condiciones ofensivas tiene es Morales y es el más joven. La selección le puede dar un plus y el cabro se pone 10 puntos físicamente y lo valoriza… Morales tiene números para ser vendido en junio”.

“¿Tiene que llamarlos? No. ¿Sería raro que los llamara? Tampoco, no haría ningún escándalo”, remató Hevia.

¿Cuándo volverá La Roja a jugar?

La Selección Chilena se volverá a juntar en el mes de junio para disputar un partido amistoso ante Paraguay en el Estadio Nacional y luego ante Bolivia en Estados Unidos que marcarán la previa de la Copa América 2024.