Alberto Jesús López tuvo un lapsus en la transmisión radial de ADN en el triunfo de Universidad de Chile por 1-0 ante Unión Española en el estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2024.

“Resultado final cero para Unión Española, uno para Universidad de Chiste”, fue lo que dijo en la emisión, un momento que se viralizó a través de las redes sociales.

Fue el propio Trovador del Gol, quien entregó una explicación sobre la situación. “Hay un sector que pide explicaciones y otro que no te perdona. Estaba en éxtasis, con las pulsaciones a mil, cerrando el partido, y yo no me doy cuenta. Le ha pasado a grandes colegas en otros países también. Solo atino a decir que fue un lapsus”, expresó en el programa Los Tenores.

El relator aclara que no se dio cuenta de lo que dijo: “No fue para nada premeditado, ni una broma, ni una falta de respeto. Tengo afecto para relatar a todos los equipos. He relatado grandes instancias para la U, no hay falta de respeto. No me di cuenta. Leo Burgueño y Danilo Díaz me miran, pero yo no me percaté, estaba en éxtasis”.

López ofreció disculpas y mencionó que se comunicó con el club: “No se me cae la corona ni tengo ningún problema en decirlo, ofrezco disculpas a la Universidad de Chile, jugadores, dirigencia e hinchas. Si alguien se sintió ofendido, lo siento. Conversé con la gente de la U, agradezco que me hayan contestado y entendieron perfectamente la situación”.

El percance que tuvo Alberto Jesús López en la previa al partido de la U

Alberto Jesús López no tuvo un buen domingo, así lo explicó en ADN, relatando que tuvo un percance cuando se dirigía a relatar el partido: “Venía de Viña del Mar y al regresar no me parte el vehículo. Llego a Santiago, le pedí a Leo Mora que me pasara a buscar a la casa para irnos al estadio. Avanzamos dos kilómetros y el auto quedó en panne, falló la caja de cambios. Llamé a un amigo y me dijo que todo eso parecía un chiste, y ahí quizá la palabra se me cruzó en medio del relato”.