La Universidad de Chile Femenina atraviesa un gran momento en el Campeonato Femenino SQM y comparten el liderato de la segunda rueda con Colo Colo.

Las Leonas vienen de golear por 4 a 1 en el clásico universitario a Universidad Católica en La Florida y una de las autoras de los goles azules fue Franchesca Caniguán, delantera que tuvo una gran campaña en Fernández Vial.

Caniguán volvió al gol tras superar una lesión | FOTO: @udechilefemenino

En conversación con el portal Prensa Fútbol, la oriunda de la ciudad de Talca contó más detalles de cómo se gestó su llegada al conjunto universitario.

“Tanto la U como Colo Colo me quisieron. Me decidí por la ‘U’ porque sentí que me podían dar las herramientas para seguir creciendo en lo futbolístico. Haberle marcado ese gol con Fernández Vial a Colo Colo fue clave para que la ‘U’ se interesara en poder ficharme”, señaló la ariete de 23 años.

“Quería venirme a jugar a un club de Santiago y tomé la mejor decisión de llegar a Universidad de Chile. Fue un cambio drástico llegar a la ‘U’, donde me aumentaron los seguidores como también aumentó el cariño de la gente. Estoy feliz con mi presente”, cerró.

Ahora, Caniguán y compañía se preparan para lo que será el trascendental duelo ante Palestino por el Grupo A, el cual todavía no tiene ni fecha ni estadio definido.