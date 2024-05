Desde su arribo al Club América de México, el defensor chileno Igor Lichnovsky está viviendo un renacer futbolístico y sus buenas actuaciones hicieron que Ricardo Gareca lo nominara a la Selección Chilena para la Fecha FIFA ante Albania y Francia.

Pero su estadía en Las Aguilas estaría cada vez más cerca de llegar a su fin y el canterano de Universidad de Chile podría prontamente quedarse sin club en tierras aztecas.

Igor Lichnovsky fue titular en el duelo ante Francia | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

EN MÉXICO REVELAN QUE IGOR LICHNOVSKY ESTÁ VIVIENDO UNA PESADILLA EN EL AMÉRICA

Y es que según el medio Vanguardia, la directiva del cuadro mexicano no estaría para nada contento con ciertas actitudes del espigado zaguero central.

“Simplemente lo ven como una ‘manzana podrida’ y no van a hacer válida la opción de compra… Ahora, en el Nido ha trascendido que la mayoría de sus compañeros ya no lo soportan”, informaron.

Vale recordar que Lichnovsky llegó al América a préstamo proveniente de Tigres UANL, club donde termina su contrato el 30 de junio de 2024.

¿PODRÍA SER UNA BUENA OPCIÓN PARA REFORZAR A LA UNIVERSIDAD DE CHILE?

Esta situación está siendo mirada de reojo por los hinchas del Romántico Viajero, quienes ven como buena opción repatriar al seleccionado nacional y que este juegue junto a Matías Zaldivia y Franco Calderón.

“Ya hablé con la U, eso es cierto. A veces la gente me dice: ‘Oye, Igor, no te olvides de la U’. Cuando uno lo siente, no tiene intereses económicos y tienes otra forma de vida, yo les digo: ‘¿Ustedes creen que yo no he estado hablando y he querido?’”, dijo en su momento en una entrevista con La Junta News.