Crack de Everton reconoce que quiere jugar en Universidad de Chile: "Siempre me ha gustado la U"

Este fin de semana, Universidad de Chile cierra su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional de Primera División visitando a Everton de Viña del Mar.

El partido que se jugará en el Estadio Sausalito de la Ciudad Jardín tiene varios componentes y uno de ellos, es que la U quiere volver a los triunfos para acercarse así, a terminar como líder en la primera mitad del certamen.

Pero también, porque hay un jugador importante en el cuadro ruletero y que no es cualquiera. Se trata del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien debiese volver al equipo que dirige Esteban Solari, tras estar algunas fechas sin jugar.

El día que el Tucu reconoció su fervor por la U

Y fue hace algunos años en diálogo con Diario AS Chile, cuando militaba en Deportes Antofagasta, que el Tucu reconoció que le gustaría algún día defender los colores del Romántico Viajero.

“Siempre por ahí me ha gustado mucho la U. Cuando lo enfrenté me acuerdo que íbamos ganando 4-0 y en ese partido me tocó hacer 2 goles y la gente cantaba todo el partido“, sostuvo el artillero evertoniano.

Sin embargo, luego puso paños fríos a su obsesión azul y no se cerró a jugar en cualquier grande del país. “Me gustaría jugar en cualquiera de los tres, porque eso es a lo que aspiro y por eso vine acá y aspiro a que mi carrera vuelva a subir. Ojalá se pueda dar y llegar a un equipo grande”, cerró Contreras.

Tucu Contreras celebrando uno de sus goles por Everton (Photosport)

¿Cuáles son los números de Rodrigo Tucu Contreras en 2024?

Entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, Rodrigo Contreras ha disputado 827 minutos graficados en once partidos de los cuales, en nueve ha sido titular. Ha anotado seis goles, recibiendo cuatro tarjetas amarillas y una cartulina roja.