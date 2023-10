Universidad de Chile tiene que empezar a sondear jugadores para el próximo mercado de pases , aunque aún no se sabe si el DT Mauricio Pellegrino seguirá dirigiendo o no al equipo para 2024. Lo concreto es que ya hay un futbolista que mostró su intención de vestir de azul en un futuro cercano.

Se trata del goleador de la Primera B, Rodrigo Contreras, quien es el máximo artillero del ascenso y tiene 17 tantos con la camiseta de Deportes Antofagasta. El Tucu retornó al fútbol chileno, luego de una temporada también en el CDA en 2018 donde se matriculó con 6 goles.

En esa temporada, 2 de las conquistas se las hizo a la Universidad de Chile en la victoria de los Pumas por 4-0 al equipo que dirigía Frank Darío Kudelka. De ahí empezó el idilio del tucumano con el Romántico Viajero. A principios de 2023, Contreras retornó a la Chilean Premier League y en una entrevista con AS Chile dejó en claro que le gustaría vestir la camiseta azul.

Ahora, cuando el torneo del ascenso está en su definción, Contreras volvió a manifestar su deseo de vestir de azul. Su confesión fue en SportsCenter de ESPN Chile. “Siempre por ahí me ha gustado mucho la U. Cuando lo enfrenté me acuerdo que íbamos ganando 4-0 y en ese partido me tocó hacer 2 goles y la gente cantaba todo el partido“, expresó el delantero.

Rodrigo Contreras -izq- otra vez manifestó su deseo de jugar en la U (Photosport)

Luego de la charla con ESPN, Contreras intentó echar pie atrás a su potente declaración de principios a su fanatismo por la U diciendo que “me gustaría jugar en cualquiera de los tres, porque eso es a lo que aspiro y por eso vine acá y aspiro a que mi carrera vuelva a subir. Ojalá se pueda dar y llegar a un equipo grande”.

Su mejor temporada

El Tucu Contreras durante 2023 ha realizado su mejor temporada como futbolista. El delantero argentino, con pasado en Necaxa y San Lorenzo, suma 17 conquistas y supera con creces lo realizado en su trayectoria tanto en Europa como en el fútbol transandino.

“Ha sido un alo muy lindo a nivel personal y a nivel grupal. El equipo estuvo peleando hasta el final por el torneo, no se nos dio, y buscaremos el ascenso por liguilla, estamos en buen camino y tenemos que trabajar de la manera para buscar el ascenso que tanto deseamos los jugadores y la gente del club“, indicó Contreras.

El artillero, quien es pieza fundamental en el equipo Puma, también reveló que vino de vuelta a Chile por una cuestión personal. “Acá en 2018 me fue muy bien y la gente me tenía un gran cariño. Quería salir de Argentina para volver a sentirme en casa ,quería volver a sentirme jugador y persona“, indicó.

Sobre la posibilidad de un equipo grande, el Tucu fue claro: “Uno siempre quiere mejorar, quiere aspirar a estar en equipos importantes y ser jugador de un grande es lo que todos quieren (…)”.

¿Quién es Rodrigo Contreras, el delantero que quiere jugar en la U?

Rodrigo Contreras es un delantero argentino que por segunda vez en su carrera viste los colores de Deportes Antofagasta. El “Tucu” fichó en 2023 por los Pumas en la Primera B y ya tiene 17 goles. El artillero defendió los colores de San Lorenzo, Platense, Sporting Braga en Portugal, Necaxa en México y, además, fue seleccionado Sub 20 de Argentina.

Actualmente, Contreras suma la temporada más goleadora de toda su carrera con 27 años y espera llegar a la U en 2024.