Universidad de Chile cerró con broche de oro la temporada 2024, toda vez que se quedó con el título de la Copa Chile y coronó una temporada de renacer donde peleó palmo a palmo el Campeonato Nacional 2024 con Colo Colo.

Gustavo Álvarez y la dirigencia azul ya se encuentran planificando lo que será la temporada 2025, donde la U tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América tras una larga ausencia.

Tal como se adelantó en Bolavip Chile hace unos días, el nombre de Gonzalo Tapia, delantero de Barnechea quien sumó 25 goles y 8 asistencias, interesa en los azules y ahora fue el jugador quien rompió el silencio y se refirió a los rumores.

Tapia cuando defendía los colores de Santiago Morning. | Foto: Photosport

“Genera expectativas, ya que estuve tres años en el Fútbol Joven de la U. Llama la atención, pero me lo tomo con calma, porque a veces salen informaciones que no son. Cuando tenga algo concreto o vaya a firmar, todos van a saber”, dijo en diálogo con el portal de noticias AS.

Tapia no tiene dudas y siente que este es el momento adecuado para saltar a la división de honor del fútbol chileno: “Siento que es el momento de ir a pelearla a la Primera División, de cumplir ese sueño. Y ya estando ahí, por qué no soñar con la Selección…”, remató.

Cabe recordar que Universidad de Chile está en búsqueda de un artillero tras la salida de Cristián ‘Chorri’ Palacios, a quien no le renovaron su vínculo y dijo adiós al cuadro azul tras una irregular campaña.

La U abre la temporada 2025

Universidad de Chile le dará el puntapié inicial a la temporada 2025 disputando la Supercopa frente a Colo Colo, trofeo que por primera vez se disputará en llave de ida y vuelta y no a partido único.