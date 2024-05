Crack de Palestino que anotó golazo ante Flamengo en Copa Libertadores no se olvida de Universidad de Chile: "Me ayudó a..."

Palestino se anotó un verdadero triunfazo en Copa Libertadores el pasado martes, donde derrotó en Coquimbo a Flamengo por la cuenta mínima. ¿El gol? Un verdadero golazo de Fernando Cornejo que da la vuelta al mundo.

Fue precisamente el jugador de Palestino quien estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports y, ajeno al tema, recordó su paso por Universidad de Chile donde coincidió con varios jugadores de peso pesado.

“Creo que mi paso por la U me ayudó mucho a crecer, a madurar. Estuve con jugadores de mucha experiencia como Beausejour, Matías Rodríguez, Montillo, Larrivey… me ayudaron mucho a madurar porque ese año no fue positivo para mí, pero sí crecí bastante”, reveló.

Palestino le ganó a Flamengo con golazo de Cornejo. | Foto: Photosport

Cornejo asegura que todo lo que le tocó vivir en Universidad de Chile -que no fue positivo- supo tomarlo de buena manera e implementarlo en los clubes que pasó hasta llegar a brillar ahora en Palestino.

“Eso después lo pude plasmar en los clubes que me tocó jugar después. En el momento que me vi en esa madurez de enfrentar los partidos de mejor forma, en qué momento sí y en qué momento no. Si me toca jugar o ir a la banca, tratar de hacerlo de la mejor forma”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Fernando Cornejo vive un momento dulce en Palestino y anotó un golazo que difícilmente sea olvidado en el corto tiempo por la calidad del remate y el rival que tenía al frente el conjunto árabe.

