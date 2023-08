Crack ochentero azul le hace la cruz a la delantera de la U: "No son jugadores para Universidad de Chile"

Universidad de Chile perdió de vista el arco rival en los últimos compromisos donde sólo anotó un gol en las derrotas frente a Unión Española, Palestino y Magallanes. Ante este último, Leandro Fernández fue quien puso el descuento en la caída cuando el partido prácticamente expiraba.

Los azules, que después de ponerse al día frente a Universidad Católica hace un par de semanas y tras el esperanzador triunfo ante Huachipato se candidateaban como candidatos al título, se desinflaron en los últimos compromisos.

Quien cree que responsables directos de la mini crisis que azota a la U son Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Cristian Palacios es Miguel Ángel Gamboa, crack ochentero de Universidad de Chile quien conversó con Futuro FC de Radio Futuro.

Fernández puso el 1-2 de la U ante Magallanes, pero no llena el paladar de Gamboa. | Foto: Photosport

“Yo lo he dicho desde el principio; carecemos de delanteros importantes. Si no tienes delanteros capaces de resolver por sí solo… No puedo pretender que un jugador convierta un gol solo si lo dejan solo, tengo que tener jugadores con capacidad y que en un momento determinado pueda resolver solo”, dijo.

Gamboa apunta: “La U no tiene esos jugadores, para mí ninguno de los tres; Guerra, Palacios y Fernández son jugadores para Universidad de Chile. Podrían jugar en otro equipo, pero no delanteros para la U por la sencilla razón de la exigencia: todos te quieren ganar y tu capacidad debe ser superior a la de ellos en todo sentido”.

“Guerra, por ejemplo, se me hace bastante luchador y todo, pero se ha ido equivocando en el tiempo. Tiene que estar empujando a los centrales y no po’, la labor de él es que provoque el foul para favorecer al equipo. Ser guapo en el área responde a ciertos momentos, pero está para otras cosas”, remató.