Universidad de Chile vuelve a abrir la herida del sueño del estadio propio. ¿La razón? La alcaldesa de Cerrillos aseguró tener espacio en su comuna para construir un recinto deportivo de primer nivel. Sin embargo, Cristián Arcos llama a tener ojo con el ofrecimiento y con la propia directiva de Azul Azul.

En referencia a la columna de Lorena Facuse sobre la disponibilidad de terrenos en Cerrillos, el periodista tiende a ver provecho político. Habrán elecciones a fines de 2024 y para él, no hay mucho que opinar. Por muchos años, el principal anhelo azul ha sido utilizado para obtener votos.

“En cualquier anuncio municipal durante este rato, uno ve fines electorales, del lado que sea. A mí me parece que, con todas las críticas que uno puede hacerle a Azul Azul, han sido muy prudentes con el tema estadio. Me parece bien si es que no tienen mucho”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE.

“Cualquier anuncio municipal parece tema electoral. Me gustaría escuchar a la gente de la U. Ella dice que hay espacio y lugar, pero es una pata de la mesa. La otra es saber si Azul Azul está interesado en eso o si están haciendo un proyecto y lo tienen bajo siete llaves”, agregó.

Por ahora, el Estadio Nacional sigue siendo la casa de Universidad de Chile.

Respeto por el hincha de Universidad de Chile

Finalmente, Cristián Arcos marcó la incertidumbre sobre el tema del nuevo estadio para Universidad de Chile. ¿El silencio de la concesionaria dice algo? Evidentemente, pero, ¿qué? Para él, hay dos caminos: o no tienen nada avanzado o quizás llevan tiempo realizando una silente labor.

“Me parece bien (el silencio), porque es un tema sensible para los hinchas de la U. Hay que ser respetuoso y responsable. No es solo decir tener un terreno, quizás Azul Azul está hablando con otra municipalidad”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.