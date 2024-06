Diego Rivarola confiesa por qué jugará la Copa Chile: "Mi familia me empujó y es por ayudar"

Este jueves se conoció la noticia de que Diego Rivarola se volverá a vestir de corto en un partido profesional, cuando defienda los colores de Vicente Pérez Rosales, club que disputará un difícil encuentro de Copa Chile ante Universidad de Concepción en Puerto Montt.

BOLAVIP conversa con el ídolo de la U, el que manifiesta estar muy contento por el desafío y aclara que su decisión no tiene nada que ver con el aspecto económico y va a participar de puro corazón.

Consultado cómo se dio la idea, el delantero cuenta que fue “por unos amigos a través de una Fundación que me invitaron a participar para ayudar a un club amateur, yo no les cobro nada, la idea es generar un impacto social y que los jóvenes se acerquen al deporte”.

Rivarola deja en claro que “tengo claro que no voy a competir al mano a mano es mas una ayuda al club, para potenciar el partido en la zona vaya gente genere ingresos”.

¿Le costó decidirse?

Sí, un poco ¡Tengo 47 años! Tengo claro que es muy difícil competir contra jóvenes de 22. Pero lo comenté a gente alrededor mio, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encanto. Eso me motivó.

Eso le iba a pregunta, si la familia estaba de acuerdo ¿alguna broma le hicieron?

No al revés jajaja. Ellos me empujaron.

¿Le prometieron la camiseta número 7?

Sí, está lista.

¿La sensación de enfrentar a tu ex compañero Osvaldo González? Te dará alguna patada?

Espero que no juegue (risas).