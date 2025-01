Universidad de Chile vive días de confusión en el Mercado de Fichajes y en lo institucional, donde Michael Clark ha estado en el ojo del huracán por varios movimientos que lo tienen en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El mandamás azul, incluso, dio una entrevista el pasado martes a Radio Cooperativa donde explicó -según él- que todo estaba en regla, no había nada de qué preocuparse y que estaban trabajando para lo que se le viene a la U.

Al que no le gustó para nada sus dichos fue a Cristián Caamaño, destacado periodista quien lo encaró: “Él vive en Narnia, parece que no le han avisado que a la empresa donde era director le están pidiendo la disolución y cambiaron hasta el liquidador. Le ha pasado el Titanic varias veces por el frente y no se ha dado cuenta”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Clark habló, pero no esclareció. | Foto: Photosport

“Él trata de defenderse como pueda, justificando lo injustificable. Como si todo lo que ha pasado con Sartor no afectara a su imagen, eso es lo más increíble de todo. Él insiste en que nada de esto repercute en Azul Azul… siendo presidente no tiene ni una mínima autocrítica al daño de imagen”, sumó.

Caamaño, incluso, le pega a Clark por la insistencia de la U de contar con jugadores acereros: “Jamás mencionó los fichajes que quieren hacer con Huachipato, la triangulación con Victoriano Cerda. Hay que ver lo que pasó con Ignacio Tapia, Israel Poblete, Castellón… el acta dice que las negociaciones las lleva la gerencia deportiva y eso es mentira. Ahí hay una mentira grande en las actas que se hacen en los directorios”.

“Las negociaciones con Huachipato no las hace el director deportivo. Pregúntenle a Michael Clark por qué están congelados los fichajes… porque hay un grupo que quiere poner a Gazzolo, Montes y Thiago Vecinos y el ala Álvarez que quiere que los refuerzos sean los que se habían negociado”, complementó en el cierre.

Se viene el debut oficial de la U

Este domingo 5 de enero será el debut oficial de Universidad de Chile en la temporada 2025, donde enfrentará a Coquimbo Unido a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.