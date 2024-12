Universidad de Chile demostró este 2024 que fue el equipo que más público llevó a los estadios en el fútbol chileno, consolidando el romanticismo entre el hincha azul y la institución después de varias temporadas para el olvido.

Dentro de todos esos corazones cautivados está el de Fernando González, jugador chileno-paraguayo de la categoría de Proyección que quedó absolutamente enamorado por los colores de Universidad de Chile y el aliento de sus hinchas.

El hincha azul acompañó a su equipo el 2024. | Foto: Photosport

Sobre su llegada, reveló en conversación con el medio AS que “Yo llegué en enero. Vine a hacer una prueba, ya que antes había mandado unos videos de mis años en Cerro Porteño, y quedé. Me dijeron que no podía jugar hasta tener 18 años y ahí yo me iba a volver a Paraguay, pero en la U me dijeron que me quede a entrenar, porque me iban a dejar para la Proyección del próximo año”, dijo.

Consultado por los compromisos que vio del equipo en vivo y en directo, González asegura que “En el primer partido que vi, que creo que fue contra Coquimbo, me enamoré de la barra de la U, que no se callaba en ningún momento”-

“Si el equipo estaba perdiendo, cantaba más fuerte… eso fue lo que más me sorprendió, la hinchada”, cerró poniendo en un altar a la barra de los azules y el incesante aliento de sus hinchas durante los partidos.

Universidad de Chile viaja a Coquimbo

Universidad de Chile disputará un triangular amistoso en la ciudad de Coquimbo, donde enfrentará al cuadro pirata y, además, a Godoy Cruz de Mendoza en el primer apretón internacional de la temporada.